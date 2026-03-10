Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 марта, 07:57

Сестра Ким Чен Ына пригрозила США и Южной Корее «‎сверхмощным наступлением»

Обложка © EPA / JEON HEON-KYUN / POOL

Обложка © EPA / JEON HEON-KYUN / POOL

Совместные военные учения США и Южной Кореи Freedom Shield ставят под угрозу безопасность в регионе. Таким мнением поделилась сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон в своём заявлении под заголовком «Незыблема воля нашего государства защитить мир и безопасность на Корейском полуострове и в регионе», сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Учения проводятся военными с 9 по 19 марта.

«С 9 марта государства-противники в знак очередного интенсивного выражения врождённой антипатии к нам и привычной враждебной политики приступили к крупномасштабным совместным военным учениям. Это является не «игрой в войну», а действительно провокационным и агрессивным военным действием», — отметила Ким Ё Чжон.

Она подчеркнула, что это вовсе не оборонительные учения, так как они вынашивают задачу отработать наступление и охватывают «землю, море, воздух, космос и киберпространство». По её убеждению, манёвры опасны для мирного населения из-за использования новых видов оружия и ядерных элементов. Ким Ё Чжон предупредила, что КНДР готова дать жёсткий ответ на подобные провокации.

«Следует с полной готовностью реагировать на это подавляющим и превентивным сверхмощным наступлением, а не просто ответным или симметричным», — подчеркнула она.

Сестра лидера КНДР заверила, что её страна продолжит внимательно следить за опасными учениями, развёрнутыми у её границ. При этом, по её словам, собственные силы сдерживания будут ответственно использоваться страной в качестве защиты безопасности, являющейся неприкосновенной.

«Незыблема воля нашего государства последовательно защитить безопасность на Корейском полуострове и в регионе», — резюмировала Ким Ё Чжон.

Ким Чен Ын пригрозил возмездием за любые военные акты против КНДР
Ким Чен Ын пригрозил возмездием за любые военные акты против КНДР

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын посетил новейший эсминец «Чвэ Хён» и проверил ход его испытаний и подготовку экипажа. Глава государства наблюдал за испытательным плаванием корабля, проверял манёвренность и технические характеристики, а также присутствовал при успешном запуске стратегических крылатых ракет класса «море-земля».

Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • КНДР
  • США
  • Южная Корея
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar