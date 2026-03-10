Сестра Ким Чен Ына пригрозила США и Южной Корее «‎сверхмощным наступлением»

Совместные военные учения США и Южной Кореи Freedom Shield ставят под угрозу безопасность в регионе. Таким мнением поделилась сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон в своём заявлении под заголовком «Незыблема воля нашего государства защитить мир и безопасность на Корейском полуострове и в регионе», сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Учения проводятся военными с 9 по 19 марта.

«С 9 марта государства-противники в знак очередного интенсивного выражения врождённой антипатии к нам и привычной враждебной политики приступили к крупномасштабным совместным военным учениям. Это является не «игрой в войну», а действительно провокационным и агрессивным военным действием», — отметила Ким Ё Чжон.

Она подчеркнула, что это вовсе не оборонительные учения, так как они вынашивают задачу отработать наступление и охватывают «землю, море, воздух, космос и киберпространство». По её убеждению, манёвры опасны для мирного населения из-за использования новых видов оружия и ядерных элементов. Ким Ё Чжон предупредила, что КНДР готова дать жёсткий ответ на подобные провокации.

«Следует с полной готовностью реагировать на это подавляющим и превентивным сверхмощным наступлением, а не просто ответным или симметричным», — подчеркнула она.

Сестра лидера КНДР заверила, что её страна продолжит внимательно следить за опасными учениями, развёрнутыми у её границ. При этом, по её словам, собственные силы сдерживания будут ответственно использоваться страной в качестве защиты безопасности, являющейся неприкосновенной.

«Незыблема воля нашего государства последовательно защитить безопасность на Корейском полуострове и в регионе», — резюмировала Ким Ё Чжон.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын посетил новейший эсминец «Чвэ Хён» и проверил ход его испытаний и подготовку экипажа. Глава государства наблюдал за испытательным плаванием корабля, проверял манёвренность и технические характеристики, а также присутствовал при успешном запуске стратегических крылатых ракет класса «море-земля».