Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 марта, 07:39

Лукашенко и Ким Чен Ын подписали в Пхеньяне договор о дружбе и сотрудничестве

В Пхеньяне состоялось подписание договора о дружбе и сотрудничестве между Белоруссией и Корейской Народно-Демократической Республикой. Документ скрепили подписями президент Александр Лукашенко и лидер КНДР Ким Чен Ын. Об этом сообщил телеграм-канал «Пул первого», близкий к пресс-службе белорусского лидера.

«Александр Лукашенко и Ким Чен Ын подписали Договор о дружбе и сотрудничестве между Республикой Беларусь и Корейской Народно-Демократической Республикой», — говорится в публикации.

Лукашенко уже отметил, что договор чётко и открыто определяет цели, принципы взаимодействия двух стран, а также закладывает институциональную основу для будущих взаимовыгодных процессов.

Напомним, что встреча Александра Лукашенко и Ким Чен Ына прошла в столице КНДР. Главы государств проследовали по красной дорожке мимо выстроившегося почётного караула под звуки государственных гимнов и артиллерийские салюты. После официальной церемонии Лукашенко и Ким Чен Ын направились к монументу «Освобождение», где белорусский президент возложил венок и почтил минутой молчания память советских солдат, павших в борьбе за освобождение Кореи от японской оккупации.

Обложка © ЦТАК

Наталья Афонина
  • Новости
  • Белоруссия
  • Александр Лукашенко
  • Ким Чен Ын
  • КНДР
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar