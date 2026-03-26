Лукашенко и Ким Чен Ын подписали в Пхеньяне договор о дружбе и сотрудничестве

В Пхеньяне состоялось подписание договора о дружбе и сотрудничестве между Белоруссией и Корейской Народно-Демократической Республикой. Документ скрепили подписями президент Александр Лукашенко и лидер КНДР Ким Чен Ын. Об этом сообщил телеграм-канал «Пул первого», близкий к пресс-службе белорусского лидера.

«Александр Лукашенко и Ким Чен Ын подписали Договор о дружбе и сотрудничестве между Республикой Беларусь и Корейской Народно-Демократической Республикой», — говорится в публикации.

Лукашенко уже отметил, что договор чётко и открыто определяет цели, принципы взаимодействия двух стран, а также закладывает институциональную основу для будущих взаимовыгодных процессов.

Напомним, что встреча Александра Лукашенко и Ким Чен Ына прошла в столице КНДР. Главы государств проследовали по красной дорожке мимо выстроившегося почётного караула под звуки государственных гимнов и артиллерийские салюты. После официальной церемонии Лукашенко и Ким Чен Ын направились к монументу «Освобождение», где белорусский президент возложил венок и почтил минутой молчания память советских солдат, павших в борьбе за освобождение Кореи от японской оккупации.