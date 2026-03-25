Лукашенко по просьбе Путина возложил цветы к монументу в Пхеньяне

В Пхеньяне президент Белоруссии Александр Лукашенко по просьбе российского коллеги Владимира Путина возложил цветы к монументу «Освобождение». Этот акт символизирует благодарность за содействие в СВО. Кадры показал Telegram-канал «Пул первого».

«Кроме того, букет цветов был возложен белорусской стороной к монументу по просьбе президента России — в знак благодарности за помощь в СВО», — сообщила пресс-служба белорусского лидера.

Напомним, двухдневный визит Лукашенко в столицу КНДР начался с торжественной встречи. В аэропорту его лично приветствовал Ким Чен Ын. Затем на главной площади имени Ким Ир Сена, основателя северокорейского государства, состоялась церемония, в ходе которой лидеры двух стран прошли по красной ковровой дорожке мимо роты почётного караула под звуки национальных гимнов, сопровождаемые пушечными залпами.