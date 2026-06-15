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Регион
15 июня, 18:58

Лукашенко призвал США и Израиль подумать о компенсации ущерба Ирану

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Соединённым Штатам и Израилю необходимо продумать механизмы возмещения ущерба, причинённого Ирану. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Они хотят получить компенсацию за ту агрессию, которая произошла против Ирана. Мы тоже их понимаем в этом плане», — сказал Лукашенко в интервью телеканалу Al Arabiya.

По словам белорусского лидера, Иран имеет право требовать компенсации за агрессию, и в этом его позицию можно понять. Лукашенко подчеркнул, что именно США и Израиль, будучи сторонами, атаковавшими Иран, должны заняться этим вопросом.

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Также Лукашенко заявил, что убеждён в отсутствии военного пути к разрешению конфликтов как на Ближнем Востоке, так и на Украине. Он подчеркнул, что множество существующих проблем могут быть устранены исключительно посредством переговорного процесса.

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Наталья Демьянова
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