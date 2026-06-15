Лукашенко: Военного решения конфликтов на Украине и Ближнем Востоке не существует

Президент Белоруссии Александр Лукашенко убеждён в отсутствии военного пути к разрешению конфликтов как на Ближнем Востоке, так и на Украине. Он подчеркнул, что множество существующих проблем могут быть устранены исключительно посредством переговорного процесса.

«Эти проблемы могут быть решены только за столом переговоров. Военного решения ни у одного, ни у второго конфликта нет: ни на Украине, ни на Ближнем Востоке нет военного решения», — сказал белорусский лидер в интервью телеканалу Al Arabiya.

Ранее Александр Лукашенко подтвердил, что скоро встретится с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он рассказал во время разговора с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. На встрече они обсудили текущие вопросы сотрудничества двух стран.