Трамп объявил о подписании меморандума между США и Ираном

США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп после двусторонней встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном на полях саммита Группы семи в городе Эвиан-ле-Бен.

«Очень рад сказать, что <…> все сделки подписаны. И [Ормузский] пролив уже частично открыт. <…> Суда, по сути, начинают сейчас выходить. В пятницу он будет полностью открыт», — сказал глава Белого дома.

По информации CNN и журналиста Axios Барака Равида, которые ссылаются на американского чиновника, Дональд Трамп, вице-президент Джей Ди Вэнс и спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф подписали электронную версию меморандума. Церемония официального подписания соглашения пройдёт в пятницу, 19 июня.

Ранее сегодня Трамп сообщил об открытии Ормузского пролива. Он отметил, что суда, включая нефтяные танкеры, свободно и безопасно следуют по южному маршруту, который теперь полностью проходим. Также были упомянуты и другие доступные пути.

В ночь на 15 июня стало известно о достижении предварительного соглашения между Ираном и США относительно мирного урегулирования. Трамп сообщил, что подписание соответствующего документа запланировано на пятницу, 19 июня. Важным пунктом договорённостей является обязательство Тегерана прекратить блокирование Ормузского пролива и взимание платы за проход иностранных судов через этот стратегически важный водный путь.