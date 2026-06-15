Трамп объявил о возобновлении судоходства через Ормузский пролив

Президент США Дональд Трамп сообщил об открытии Ормузского пролива. Он отметил, что суда, включая нефтяные танкеры, свободно и безопасно следуют по южному маршруту, который теперь полностью проходим. Также были упомянуты и другие доступные пути.

«Суда, многие из которых нагружены нефтью, начинают движение к выходу из Ормузского пролива. Они двигаются по южному «шоссе», совершенно безопасному, надёжному и чистому», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

По словам главы Белого дома, для судоходства также доступны и другие маршруты.

В ночь на 15 июня стало известно о достижении предварительного соглашения между Ираном и США относительно мирного урегулирования. Дональд Трамп сообщил, что подписание соответствующего документа запланировано на пятницу, 19 июня. Важным пунктом договорённостей является обязательство Тегерана прекратить блокирование Ормузского пролива и взимание платы за проход иностранных судов через этот стратегически важный водный путь.