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6 июня, 11:03

В США объяснили, почему письмо Зеленского гарантирует отказ Путина от переговоров с ним

Экс-разведчик США Риттер назвал письмо Зеленского Путину лицемерным

Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / OSCAR GONZALEZ FUENTES

Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / OSCAR GONZALEZ FUENTES

Письмо Владимира Зеленского президенту России Владимиру Путину является лицемерным и написано так, чтобы мирные переговоры стали невозможны. Об этом в интервью журналисту Рику Санчесу заявил отставной офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.

Он указал, что послание появилось на фоне удара ВСУ по колледжу в Старобельске, где погиб 21 человек.

«Это письмо было написано как способ гарантировать, что Владимир Путин никогда не примет мирные переговоры, никогда не примет концепцию мира», — сказал Риттер.

Он добавил, что российский президент, в отличие от киевского режима, действительно стремится к миру, но конфликт не закончится, пока не будет выигран на условиях, приемлемых для России.

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Ранее Владимир Зеленский в открытом письме предложил президенту России Владимиру Путину провести личную встречу. В своём обращении украинский политик заявил, что Киев готов полностью прекратить боевые действия на период переговоров. Он также высказался за обмен удерживаемыми людьми по принципу «всех на всех».

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