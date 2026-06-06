Письмо Владимира Зеленского президенту России Владимиру Путину является лицемерным и написано так, чтобы мирные переговоры стали невозможны. Об этом в интервью журналисту Рику Санчесу заявил отставной офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.

Он указал, что послание появилось на фоне удара ВСУ по колледжу в Старобельске, где погиб 21 человек.

«Это письмо было написано как способ гарантировать, что Владимир Путин никогда не примет мирные переговоры, никогда не примет концепцию мира», — сказал Риттер.

Он добавил, что российский президент, в отличие от киевского режима, действительно стремится к миру, но конфликт не закончится, пока не будет выигран на условиях, приемлемых для России.

Ранее Владимир Зеленский в открытом письме предложил президенту России Владимиру Путину провести личную встречу. В своём обращении украинский политик заявил, что Киев готов полностью прекратить боевые действия на период переговоров. Он также высказался за обмен удерживаемыми людьми по принципу «всех на всех».