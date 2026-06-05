Путин: Рядом со зданием колледжа в Старобельске не было даже военной машины

Президент России Владимир Путин на ПМЭФ прокомментировал удар ВСУ по общежитию колледжа в Луганской Народной Республике. Глава государства подчеркнул, что атака была нанесена 22 мая, на следующий день после обсуждения возможных контактов с Киевом.

«Это ужасное преступление. Там не было ни одного военного объекта, даже военной машины не было. Тем же утром я позвонил вот этому, так скажем, коллеге, который ездил в Киев, и спросил: что это значит? Они просят о встрече и совершают такие ужасные преступления, как убийство детей. Что это значит? Он говорит: «У меня нет объяснений», — заявил Путин.

Путин подчеркнул, что речь идёт о ситуации, когда с одной стороны звучат призывы к диалогу, а с другой происходят удары по гражданским объектам.

Удар по общежитию колледжа в Старобельске ЛНР произошёл 22 мая. По заявлениям российской стороны, в здании находились дети и подростки, при этом рядом не было военных объектов или техники. Президент назвал случившееся террористическим преступлением и подчеркнул, что атака произошла на фоне разговоров о возможных контактах с Киевом.