ПМЭФ-2026
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Регион
5 июня, 15:36

Путин: Рядом со зданием колледжа в Старобельске не было даже военной машины

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин на ПМЭФ прокомментировал удар ВСУ по общежитию колледжа в Луганской Народной Республике. Глава государства подчеркнул, что атака была нанесена 22 мая, на следующий день после обсуждения возможных контактов с Киевом.

«Это ужасное преступление. Там не было ни одного военного объекта, даже военной машины не было. Тем же утром я позвонил вот этому, так скажем, коллеге, который ездил в Киев, и спросил: что это значит? Они просят о встрече и совершают такие ужасные преступления, как убийство детей. Что это значит? Он говорит: «У меня нет объяснений», — заявил Путин.

Путин подчеркнул, что речь идёт о ситуации, когда с одной стороны звучат призывы к диалогу, а с другой происходят удары по гражданским объектам.

Американский журналист заявил об использовании ВСУ Starlink при ударе по Старобельску
Американский журналист заявил об использовании ВСУ Starlink при ударе по Старобельску

Удар по общежитию колледжа в Старобельске ЛНР произошёл 22 мая. По заявлениям российской стороны, в здании находились дети и подростки, при этом рядом не было военных объектов или техники. Президент назвал случившееся террористическим преступлением и подчеркнул, что атака произошла на фоне разговоров о возможных контактах с Киевом.

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Полина Никифорова
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