Мединский почитал письмо Зеленского и понял, что шутки для КВН сочинял не он

Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский заявил, что после прочтения письма главы украинского режима Владимира Зеленского пришёл к неутешительному выводу о его юмористических способностях. Об этом он рассказал журналисту RT Константину Придыбайло.

Мединский усомнился в авторстве шуток Зеленского времён КВН после его письма. Видео © Telegram / Придыбайло

Мединский предположил, что во времена выступлений в КВН тексты для команды могли готовить приглашённые сценаристы. При этом он отметил, что самому Зеленскому, вероятно, оставалась роль исполнителя подготовленного материала.

«А он их только озвучивал очень литературно», — сказал он.

Ранее Зеленский обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением провести прямую встречу. В своём послании он заявил о готовности Киева полностью прекратить огонь на время переговорного процесса. Кроме того, политик выступил за обмен удерживаемыми лицами по формуле «всех на всех». Особое внимание привлёк тон письма. Подполковник ВС США даже заметил, что Трамп не забудет насмешки Зеленского в этом обращении.