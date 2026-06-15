Глава европейской дипломатии Кайя Каллас признала, что первоначальные ожидания от санкционной политики в отношении России не оправдались в плане мгновенного экономического коллапса. В связи с этим, по её словам, Брюссель вынужден применять поэтапный подход.

«Мы приняли очередной пакет санкций для усиления давления на Россию. Одновременно ведётся работа над более широким пакетом санкций. <…> Кирпичик за кирпичиком мы разрушаем основы российской военной экономики», – цитирует заявление Каллас пресс-служба Европейской службы внешних действий.

Такая риторика указывает на сдвиг в позиции Европейского Союза. Если в 2022 году Брюссель стремился к полному разрушению экономики страны, то в последующие три года акцент сместился на нанесение ей значительного ущерба.

Ранее газета Financial Times утверждала, что в Евросоюзе всерьёз заговорили о радикальной перестройке дипломатической службы и возможной замене её главы Каи Каллас. Среди обсуждаемых мер — не только отстранение Каллас от должности, но и фактическое лишение её ведомства, которое располагает миллиардным бюджетом, реальных рычагов влияния. Основные функции EEAS, по задумке авторов реформы, планируется передать непосредственно государствам-членам союза.