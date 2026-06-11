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Регион
11 июня, 06:25

Недееспособна: В Евросоюзе хотят избавиться от Каллас

FT: ЕС может уволить Каллас за неэффективность и упразднить дипслужбу

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Европейские страны могут пойти на радикальную реформу дипломатического корпуса союза и, в частности, замены его руководителя Каи Каллас. О недовольстве её работой рассказало издание Financial Times со ссылкой на собственные источники. Один из собеседников газеты охарактеризовал нынешнее положение дел в Европейской службе внешних действий (EEAS) как недееспособное.

«Очевидно, что [EEAS] не работает так, как должна в современном мире. Это дисфункционально. Проблема конструктивна, поэтому конструкцию нужно восстановить», приводит FT слова источника.

Среди обсуждаемых мер — лишение Каллас должности главы евродипломатии, а её ведомства с миллиардным бюджетом — реальных рычагов влияния. Функции EEAS планируется передать непосредственно странам-участницам объединения.

По информации издания, инициатива Парижа предполагает урезание самостоятельности руководителя внешнеполитической службы и ослабление её контроля над представительствами в разных уголках планеты. Собеседники допускают, что при таком сценарии EEAS могут просто упразднить.

В европейских столицах всё чаще говорят о дублировании задач и несогласованности действий. Отмечается, что сама Каллас нередко позволяет себе единоличные заявления по темам, требующим коллективного обсуждения.

Христофору: Предложение Каллас создать переговорную группу говорит об отчаянии
Христофору: Предложение Каллас создать переговорную группу говорит об отчаянии

Ранее Кая Каллас предложила создать специализированную рабочую группу для переговоров по украинскому урегулированию. Она отметила, что у Евросоюза имеются все необходимые институты для формирования такой команды, поскольку переговорный процесс всегда требует коллективных усилий. По замыслу Каллас, члены группы обязаны глубоко разбираться в российской повестке, а их состав может включать как «хороших», так и «плохих полицейских», однако все они должны жёстко отстаивать интересы Брюсселя.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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