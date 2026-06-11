Недееспособна: В Евросоюзе хотят избавиться от Каллас

Европейские страны могут пойти на радикальную реформу дипломатического корпуса союза и, в частности, замены его руководителя Каи Каллас. О недовольстве её работой рассказало издание Financial Times со ссылкой на собственные источники. Один из собеседников газеты охарактеризовал нынешнее положение дел в Европейской службе внешних действий (EEAS) как недееспособное.

«Очевидно, что [EEAS] не работает так, как должна в современном мире. Это дисфункционально. Проблема конструктивна, поэтому конструкцию нужно восстановить», — приводит FT слова источника.

Среди обсуждаемых мер — лишение Каллас должности главы евродипломатии, а её ведомства с миллиардным бюджетом — реальных рычагов влияния. Функции EEAS планируется передать непосредственно странам-участницам объединения.

По информации издания, инициатива Парижа предполагает урезание самостоятельности руководителя внешнеполитической службы и ослабление её контроля над представительствами в разных уголках планеты. Собеседники допускают, что при таком сценарии EEAS могут просто упразднить.

В европейских столицах всё чаще говорят о дублировании задач и несогласованности действий. Отмечается, что сама Каллас нередко позволяет себе единоличные заявления по темам, требующим коллективного обсуждения.

Ранее Кая Каллас предложила создать специализированную рабочую группу для переговоров по украинскому урегулированию. Она отметила, что у Евросоюза имеются все необходимые институты для формирования такой команды, поскольку переговорный процесс всегда требует коллективных усилий. По замыслу Каллас, члены группы обязаны глубоко разбираться в российской повестке, а их состав может включать как «хороших», так и «плохих полицейских», однако все они должны жёстко отстаивать интересы Брюсселя.