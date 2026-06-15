Чешское издание Lidovky критикует главу европейской дипломатии Каю Каллас, утверждая, что её заявления по Украине свидетельствуют об отсутствии у ЕС чёткой стратегии. По мнению журналистов, Европа должна стремиться к дипломатическому урегулированию конфликта, активно участвуя в процессе, чего желает и сама Украина.

Однако, как подчёркивается в статье, без диалога с Москвой не обойтись, а сейчас переговоры с Россией ведут только США. Вместо этого, Каллас лишь заявляет о нежелании ЕС быть «нейтральным посредником», поскольку союз открыто поддерживает Украину и отстаивает свои интересы безопасности.

«Этот вывод, пожалуй, подтверждает наблюдение британского издания The Economist, написавшего, что у Европы нет стратегии, которая включала бы нечто большее, чем просто выживание Украины», — заключает издание.

А ранее газета Financial Times утверждала, что в Евросоюзе всерьёз заговорили о радикальной перестройке дипломатической службы и возможной замене её главы Каи Каллас. Среди обсуждаемых мер — не только отстранение Каллас от должности, но и фактическое лишение её ведомства, которое располагает миллиардным бюджетом, реальных рычагов влияния. Основные функции EEAS, по задумке авторов реформы, планируется передать непосредственно государствам-членам союза.