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Регион
15 июня, 09:15

«Это неизбежно»: Шаткое положение Каллас станет главной темой на съезде представителей МИД

Положение Каи Каллас обсудят в кулуарах из-за неэффективности её работы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Главу европейской дипломатии Каю Каллас ждут непростые времена из-за кулуарных обсуждений представителей МИД стран ЕС в Люксембурге. Как пишет Financial Times со ссылкой на свои источники, дипломаты намерены обсудить провалы в работе возглавляемой ею службы внешних связей, хотя официально эта тема в повестку не включена.

«Хотя реформа европейской службы внешних связей не в сегодняшней повестке в Люксембурге, дипломаты сказали, что эта тема и роль Каллас будут неизбежно обсуждаться в кулуарных беседах», — пишет газета.

Сами чиновники рассказали изданию, что Каллас уже пообещала подчинённым вынести вопрос о реформе ведомства на отдельную министерскую встречу в Дублине. Она пройдёт в сентябре.

Junge Welt: ЕС хочет урезать полномочия дипслужбы из-за Каи Каллас
Junge Welt: ЕС хочет урезать полномочия дипслужбы из-за Каи Каллас

Напомним, ранее газета Financial Times утверждала, что в Евросоюзе всерьёз заговорили о радикальной перестройке дипломатической службы и возможной замене её главы Каи Каллас. Среди обсуждаемых мер — не только отстранение Каллас от должности, но и фактическое лишение её ведомства, которое располагает миллиардным бюджетом, реальных рычагов влияния. Основные функции EEAS, по задумке авторов реформы, планируется передать непосредственно государствам-членам союза.

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Юлия Сафиулина
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