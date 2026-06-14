Страны Европейского союза намерены ограничить полномочия дипломатической службы объединения. Причиной названа антироссийская риторика главы евродипломатии Каи Каллас, пишет издание Junge Welt.

«Должны быть действительно веские причины для того, чтобы <…> Франция и Германия за кулисами выступали за то, чтобы, если не упразднить дипслужбу ЕС, то, по крайней мере, значительно урезать её полномочия», — говорится в публикации.

В публикации указывается, что Франция и Германия за кулисами выступают за значительное урезание полномочий дипслужбы ЕС (вплоть до её упразднения) при наличии действительно веских причин. Неявным следствием этого станет то, что Кая Каллас больше не сможет бравировать своей антироссийской риторикой и автоматически исключать ЕС из переговоров; как известно, Москва уже заявила, что не будет разговаривать с ней.

По мнению автора материала, инициаторы этого плана пытаются замаскировать его под попытку вернуть полномочия в области внешней политики государствам-членам, чтобы обосновать ограничение деятельности Каллас.

Ранее сообщалось, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен может быть причастна к возможной реформе дипслужбы ЕС и лишению полномочий верховного дипломата Каи Каллас. Растёт напряжённость между Каллас и Европейской службой внешних действий, с одной стороны, и фон дер Ляйен и ЕК — с другой; фон дер Ляйен давно вышла за рамки своих полномочий, комментируя вопросы внешней политики, что ослабляет позиции Каллас. Некоторые дипломаты подозревают, что громкий скандал, поднятый французской газетой, — результат внутренних разборок в ЕС.