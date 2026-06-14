На Западе раскрыли, что Урсула фон дер Ляйен делает с Каллас

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен может быть причастна к возможной реформе дипломатического аппарата Евросоюза и лишению полномочий верховного дипломата ЕС Каи Каллас. Об этом сообщает портал Euronews.

«Дополнительным фактором в этом обсуждении (Реформы дипслужбы — Прим. ред.) является растущая напряжённость между Калласом и Европейской службой внешних действий, с одной стороны, и фон дер Ляйен и ЕК, с другой», — говорится в материале.

По данным портала, фон дер Ляйен давно уже вышла за рамки своих полномочий. Она всё чаще сама комментирует вопросы внешней политики, что только ослабляет позиции Каллас на посту главы евродипломатии. Некоторые дипломаты даже подозревают, что громкий скандал, поднятый французской газетой, — это просто результат внутренних разборок в ЕС.

Некоторые дипломаты даже подозревают, что громкий скандал, поднятый французской газетой, — это просто результат внутренних разборок в ЕС.

Ранее СМИ уже писали, что у главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и верховного дипломата ЕС Каи Каллас серьёзные разногласия. Их рабочие отношения даже напряжённее, чем были у фон дер Ляйен с предыдущим главой евродипломатии Жозепом Боррелем. В личных разговорах Каллас называет председателя ЕК «диктатором». Но изменить что-то она почти не может — её позиции внутри Евросоюза намного слабее, чем у Борреля.