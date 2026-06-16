Стало известно, кто подпишет мир с США от имени Ирана

Заместитель главы МИД Ирана Маджид Тахт-Раванчи сообщил, что спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф примет участие в подписании меморандума с США в Женеве в пятницу. С американской стороны документ подпишет вице-президент Джей Ди Вэнс.

«Со стороны США участие принимает [вице-президент США Джей Ди] Вэнс, а со стороны Ирана — Галибаф», — приводит слова замглавы МИД Ирана агентство Tasnim.

Подробности формата подписания пока не уточняются. После этого начнутся дальнейшие переговоры. Соглашение, достигнутое при посредничестве Пакистана, также предусматривает завершение морской блокады Ирана со стороны США с 15 июня и прекращение военных действий на всех фронтах. В течение 60 дней после подписания стороны будут обсуждать, в частности, ядерную программу Ирана.

Напомним, в ночь на 15 июня стало известно о достижении предварительного соглашения между Ираном и США относительно мирного урегулирования. Президент США Дональд Трамп сообщил, что подписание соответствующего документа запланировано на пятницу, 19 июня.