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Регион
16 июня, 10:16

Трамп заявил, что сделка с Ираном запрещает Тегерану иметь ядерное оружие

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frantisek bezdek

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frantisek bezdek

Президент США Дональд Трамп заявил, что действующее соглашение с Ираном не позволит Тегерану обзавестись ядерным оружием. Он также предупредил о «невероятных последствиях» для Тегерана в случае нарушения этого условия.

«У Ирана никогда не будет ядерного оружия. Они не будут его разрабатывать, они не будут его покупать, они ничего с ним не будут делать», — сказал американский лидер на полях саммита G7 во Франции.

Трамп подчеркнул, что именно этот пункт стал причиной его согласия на подписание соглашения. Конкретные меры воздействия в случае нарушения не были уточнены.

Напомним, в ночь на 15 июня стало известно о достижении предварительного соглашения между Ираном и США относительно мирного урегулирования. Трамп сообщил, что подписание соответствующего документа запланировано на пятницу, 19 июня.

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Ранее сообщалось, что после урегулирования конфликта с Ираном администрация США намерена сосредоточиться на ситуации вокруг Украины. Об этом Трамп заявил журналистам, комментируя внешнеполитические приоритеты Вашингтона. По словам главы Белого дома, американская сторона планирует уделить внимание украинскому вопросу и оценить перспективы дальнейших действий.

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Наталья Демьянова
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