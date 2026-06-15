17 стран готовы снять санкции с Ирана после сделки с США

К инициативе четырёх европейских держав — Франции, Италии, Великобритании и Германии — присоединились ещё 13 государств. Таким образом, уже 17 стран выразили готовность отказаться от ограничительных мер в отношении Тегерана в ответ на его конкретные действия по ядерной программе. Соответствующий список обнародовала британская канцелярия премьер-министра на Даунинг-стрит.

Первоначально четвёрка европейских стран выступила с совместной декларацией, в которой приветствовала достигнутый между Вашингтоном и Тегераном меморандум о взаимопонимании. В документе подчёркивается готовность сотрудничать с США, Ираном и МАГАТЭ, чтобы не допустить появления у исламской республики ядерного оружия. Как только Тегеран сделает ясные и проверяемые шаги в этом направлении, европейцы пообещали незамедлительно отменить санкции.

Позднее к этой позиции присоединились ещё 13 стран. Согласно опубликованному перечню, о готовности снять рестрикции заявили Япония, Канада, Австралия, Бельгия, Болгария, Кипр, Доминиканская Республика, Эстония, Финляндия, Греция, Латвия, Польша и Португалия.

Напомним, в ночь на 15 июня стало известно о достижении предварительного соглашения между Ираном и США относительно мирного урегулирования. Президент США Дональд Трамп сообщил, что подписание соответствующего документа запланировано на пятницу, 19 июня.