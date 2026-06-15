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15 июня, 16:58

Трамп после Ирана пообещал сфокусироваться на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что Вашингтон намерен переключить внимание на украинское урегулирование после завершения конфликта с Ираном.

«Мы собираемся сосредоточиться на Украине, посмотрим, сможем ли мы это сделать», — сказал глава Белого дома.

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Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что американская администрация была вынуждена отвлечься от украинского направления из-за кризиса вокруг Ирана. По его словам, ситуация на иранском треке стала для США одним из главных вопросов, поэтому Вашингтон занимался прежде всего ею. При этом Путин также заявил, что Трамп действительно хочет добиться урегулирования украинского кризиса.

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Николь Вербер
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