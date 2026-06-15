Трамп после Ирана пообещал сфокусироваться на Украине

«Мы собираемся сосредоточиться на Украине, посмотрим, сможем ли мы это сделать», — сказал глава Белого дома.

Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что американская администрация была вынуждена отвлечься от украинского направления из-за кризиса вокруг Ирана. По его словам, ситуация на иранском треке стала для США одним из главных вопросов, поэтому Вашингтон занимался прежде всего ею. При этом Путин также заявил, что Трамп действительно хочет добиться урегулирования украинского кризиса.