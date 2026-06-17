Трамп: США и Иран подпишут меморандум о взаимопонимании за 48 часов

США намерены заключить меморандум о взаимопонимании с Ираном в ближайшие двое суток. Информацию озвучил американский лидер Дональд Трамп в беседе с прессой по прибытии в Париж.

«Я бы сказал, в течение следующих 48 часов», — сказал республиканец в ответ на соответствующий вопрос.

Глава Белого дома уточнил, что текст соглашения полностью согласован. «Ему придан окончательный вид», — подчеркнул он, комментируя состояние документа.

При этом конкретная локация для проведения церемонии пока не утверждена. На прямой вопрос о том, состоится ли подписание в Женеве, президент ответил: «Мы ещё не определили».

Напомним, в последние дни между США и Ираном достигнут значительный прогресс в мирном урегулировании: при посредничестве Пакистана согласован и в ближайшие дни будет официально подписан меморандум о взаимопонимании, который вводит 60-дневное перемирие и прекращение военных действий на всех фронтах, включая Ливан. Согласно достигнутым договорённостям, США обязуются снять морскую блокаду, разблокировать часть замороженных иранских активов и разрешить экспорт иранской нефти, в то время как Иран подтверждает отказ от разработки ядерного оружия и обеспечивает свободу судоходства в Ормузском проливе.

Сообщалось, что церемония подписания намечена на 19 июня в Швейцарии, после чего сразу начнётся второй этап переговоров, в ходе которых стороны в течение 60 дней должны достичь всеобъемлющего соглашения по ядерной программе Тегерана и полной отмене санкций, которое затем планируется утвердить резолюцией Совета Безопасности ООН.