В Кремле оценили подписание меморандума между США и Ираном
Ушаков назвал красивым и эффектным подписание меморандума между США и Ираном
Юрий Ушаков. Обложка © Life.ru
Президенты США и Ирана Дональд Трамп и Масуд Пезешкиан весьма красиво и эффектно оформили подписание меморандума, завершающего военный конфликт между двумя странами. Такое мнение высказал помощник президента РФ Юрий Ушаков в беседе с ИС «Вести».
«Меморандум уже подписан. В пятницу может уже начаться даже второй этап переговорный или ещё будет какая-то церемония, посвящённая подписанию меморандума, — я не знаю. Но мне кажется, вчера Трамп и президент Ирана своё дело уже сделали. Весьма красиво, эффектно», — сказал Ушаков ИС «Вести».
Помощник российского лидера предупредил, что теперь начинается самая трудная фаза — выработка основного соглашения, где предстоит зафиксировать наиболее сложные и принципиальные вопросы. На первом этапе этого процесса, по мнению Ушакова, потребуется присутствие обоих ключевых переговорщиков с американской стороны — спецпосланника Стива Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера.
Напомним, ранее Дональд Трамп в беседе с прессой после переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Версале подтвердил, что поставил подпись под меморандумом о взаимопонимании с Ираном. С иранской стороны свою подпись под документом поставил президент Масуд Пезешкиан. Позднее американский лидер заявил, что после подписания документа цены на нефть пошли вниз.
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