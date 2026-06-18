В Кремле оценили подписание меморандума между США и Ираном

Президенты США и Ирана Дональд Трамп и Масуд Пезешкиан весьма красиво и эффектно оформили подписание меморандума, завершающего военный конфликт между двумя странами. Такое мнение высказал помощник президента РФ Юрий Ушаков в беседе с ИС «Вести».

«Меморандум уже подписан. В пятницу может уже начаться даже второй этап переговорный или ещё будет какая-то церемония, посвящённая подписанию меморандума, — я не знаю. Но мне кажется, вчера Трамп и президент Ирана своё дело уже сделали. Весьма красиво, эффектно», — сказал Ушаков ИС «Вести».

Помощник российского лидера предупредил, что теперь начинается самая трудная фаза — выработка основного соглашения, где предстоит зафиксировать наиболее сложные и принципиальные вопросы. На первом этапе этого процесса, по мнению Ушакова, потребуется присутствие обоих ключевых переговорщиков с американской стороны — спецпосланника Стива Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера.