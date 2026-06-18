МИД РФ приветствовал меморандум США и Ирана и призвал к дальнейшей деэскалации

МИД России приветствовал заключение меморандума о взаимопонимании между США и Ираном. В ведомстве отметили твёрдый настрой обеих сторон на соблюдение договорённостей, а также высоко оценили посреднические усилия Пакистана и Катара. Заявление опубликовано пресс-службой дипломатического ведомства.

Москва призвала всех участников противостояния чётко следовать достигнутым пониманиям и не допускать новой эскалации, в том числе в Ливане. В министерстве выразили надежду, что установление мира поможет восстановить доверие между государствами Персидского залива, а возобновление безопасной навигации через Ормузский пролив снизит волатильность на глобальных энергетических и продовольственных рынках, что прежде всего отвечает интересам наиболее уязвимых стран.

Отдельно в МИД РФ подчеркнули: подтверждение Ираном приверженности Договору о нераспространении ядерного оружия — лучший ответ тем, кто пытается оспорить его законные права на мирный атом.

Российская сторона напомнила, что с самого начала конфликта давала объективную оценку происходящему, последовательно выступала за политическое урегулирование и готова продолжать дипломатическую поддержку усилий по стабилизации обстановки на Ближнем Востоке. Кроме того, арабским и иранским партнёрам передали обновлённую Концепцию коллективной безопасности в зоне Персидского залива, которая предусматривает поэтапное разблокирование конфликтных ситуаций, меры доверия и обеспечение свободы судоходства. В Москве рассчитывают, что эта инициатива стимулирует формирование новой постконфликтной архитектуры в стратегически важном регионе.

Напомним, ранее США и Иран заключили меморандум о взаимопонимании, договорившись о полном прекращении огня на всех фронтах, включая Ливан. Вашингтон обязался в течение 30 дней снять военно-морскую блокаду, возобновить судоходство в Ормузском проливе и отвести войска из прилегающих районов после подписания итогового соглашения. В обмен на гарантии Тегерана навсегда отказаться от создания ядерного оружия американская сторона немедленно приостанавливает санкции на нефтяной экспорт, открывает доступ к замороженным активам, а в перспективе планирует полностью отменить все ограничения. Дальнейшая судьба обогащённого урана и конкретный механизм снятия санкций будут определены в ходе 60-дневных консультаций, финальное же соглашение предполагается закрепить обязательной к исполнению резолюцией Совета Безопасности ООН. По приблизительному подсчёту портала Iran War Cost Tracker, расходы Соединённых Штатов на военную операцию против Ирана остановились на отметке 113,3 миллиарда долларов.