Подсчитаны гигантские расходы США на войну с Ираном
IWCT: США потратили на войну с Ираном 113,3 млрд долларов за 108 дней
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / specnaz
Стоимость военной кампании США против Ирана достигла 113,3 миллиарда долларов и перестала расти. Такие цифры приводятся в финальной сводке портала Iran War Cost Tracker.
Президент США Дональд Трамп сообщил ночью в четверг о подписании меморандума о взаимопонимании между двумя странами. Эту информацию подтвердил и представитель иранского внешнеполитического ведомства Исмаил Багаи, заявив о завершении конфликта.
Противостояние на Ближнем Востоке продлилось 108 дней. Именно в такую сумму, согласно подсчётам аналитиков, оно обошлось налогоплательщикам Соединенных Штатов.
Вашингтон пока не публиковал собственных официальных отчётов о затратах. Американский лидер лишь уточнил, что только на боеприпасы во время последних атак ушло 250 миллионов.
Специалисты портала учитывали траты на содержание личного состава, переброску кораблей в зону операции и сопутствующие нужды. Методика расчётов опиралась на доклад Пентагона конгрессу.
Согласно тому документу, первые шесть дней обошлись бюджету в 11,3 миллиарда. Далее, как утверждалось в отчете, ежедневные расходы составляли по одному миллиарду.
Напомним, 28 февраля США и Израиль нанесли массированные авиаудары по Тегерану, в результате которых погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Тегеран ответил ракетными атаками и ударами беспилотников по израильским городам и американским базам в регионе. Это положило начало затяжному конфликту, унёсшему множество жизней, включая американских военных, и спровоцировавшему серьёзный кризис на мировом рынке энергоносителей.
Всё о войне на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.