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Регион
18 июня, 03:25

Подсчитаны гигантские расходы США на войну с Ираном

IWCT: США потратили на войну с Ираном 113,3 млрд долларов за 108 дней

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / specnaz

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / specnaz

Стоимость военной кампании США против Ирана достигла 113,3 миллиарда долларов и перестала расти. Такие цифры приводятся в финальной сводке портала Iran War Cost Tracker.

Президент США Дональд Трамп сообщил ночью в четверг о подписании меморандума о взаимопонимании между двумя странами. Эту информацию подтвердил и представитель иранского внешнеполитического ведомства Исмаил Багаи, заявив о завершении конфликта.

Противостояние на Ближнем Востоке продлилось 108 дней. Именно в такую сумму, согласно подсчётам аналитиков, оно обошлось налогоплательщикам Соединенных Штатов.

Вашингтон пока не публиковал собственных официальных отчётов о затратах. Американский лидер лишь уточнил, что только на боеприпасы во время последних атак ушло 250 миллионов.

Специалисты портала учитывали траты на содержание личного состава, переброску кораблей в зону операции и сопутствующие нужды. Методика расчётов опиралась на доклад Пентагона конгрессу.

Согласно тому документу, первые шесть дней обошлись бюджету в 11,3 миллиарда. Далее, как утверждалось в отчете, ежедневные расходы составляли по одному миллиарду.

Трамп сделал первое заявление после подписания меморандума США и Ирана
Трамп сделал первое заявление после подписания меморандума США и Ирана

Напомним, 28 февраля США и Израиль нанесли массированные авиаудары по Тегерану, в результате которых погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Тегеран ответил ракетными атаками и ударами беспилотников по израильским городам и американским базам в регионе. Это положило начало затяжному конфликту, унёсшему множество жизней, включая американских военных, и спровоцировавшему серьёзный кризис на мировом рынке энергоносителей.

Всё о войне на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.

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Никита Никонов
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