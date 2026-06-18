Трамп сделал первое заявление после подписания меморандума США и Ирана

Президент США Дональд Трамп сообщил о снижении стоимости нефти. Это заявление прозвучало после подписания меморандума о взаимопонимании между Штатами и Ираном.

Трамп подписал меморандум о взаимопонимании с Ираном. Видео © X / Scavino47

«[Цена на] нефть падает», — сказал американский лидер после церемонии. Момент подписания попал на видео, которое опубликовал заместитель руководителя аппарата сотрудников Белого дома Дэн Скавино.

Документ главе государства передал госсекретарь Марко Рубио. Процедура проходила в присутствии президента Франции Эмманюэля Макрона и других официальных лиц.

Скавино уточнил, что Трамп поставил подпись под меморандумом после получения бумаг от госсекретаря Марко Рубио.

Напомним, ранее стало известно, что США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании. Стороны договорились о полном прекращении огня на всех фронтах, в том числе в Ливане. Вашингтон берёт на себя обязательство в 30-дневный срок снять военно-морскую блокаду, возобновить судоходство в Ормузском проливе и вывести войска из близлежащих районов после подписания итогового соглашения.

В обмен на гарантии Ирана навсегда отказаться от создания ядерного оружия США немедленно приостанавливают санкции на экспорт нефти, открывают доступ к замороженным активам, а в дальнейшем планируют полностью отменить все ограничения. Судьба обогащённого урана и точный механизм отмены санкций будут определены в ходе 60-дневных переговоров. Финальное соглашение предполагается закрепить резолюцией Совета Безопасности ООН, имеющей обязательную силу.