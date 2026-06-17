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17 июня, 20:13

Трамп назвал условие возобновления санкций против российской нефти

Трамп: Санкции против российской нефти зависят от динамики цен на энергоносители

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrew Leyden

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrew Leyden

Президент США Дональд Трамп допустил возможность восстановления санкций против российской нефти в зависимости от динамики цен на энергоносители. Об этом он заявил журналистам в аэропорту Орли по прибытии в Париж.

«Да, возможно, я восстановлю их действие. Я хотел убедиться в том, что цены на нефть останутся как можно ниже, но теперь, когда цены на нефть значительно упали, возможно, я снова введу их», — сказал американский лидер.

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Ранее Трамп допустил скорое возвращение санкций на российскую нефть, заявив, что в Вашингтоне обсуждают пересмотр исключений на фоне снижения мировых цен до 74–75 долларов за баррель. Американский президент сделал это заявление после встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на саммите G7 во Франции. По его словам, цена нефти может вернуться к показателям четырёхмесячной давности.

Напомним, в 2026 году администрация США ввела временные послабления в санкционном режиме в отношении российской нефти, чтобы предотвратить резкий скачок мировых цен на фоне блокады Ормузского пролива из-за конфликта на Ближнем Востоке. Эти исключения, позволявшие завершить сделки с уже отгруженной нефтью, были продлены в апреле и мае. Однако после подписания мирного меморандума с Ираном и начала нормализации судоходства через пролив Трамп заявил о намерении не продлевать послабления, что фактически означает возврат к полноценным санкциям против российского нефтяного сектора.

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Виталий Приходько
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