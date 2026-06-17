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17 июня, 14:37

Трамп допустил скорое возвращение санкций на российскую нефть

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

В Вашингтоне обсуждают возможность пересмотра исключений из санкций США в отношении российской нефти на фоне снижения мировых цен на топливо. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп по завершении встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на полях саммита Группы семи во французском городе Эвиан-ле-Бен.

«Мы изучаем это», — сказал он.

Сейчас цена нефти, по словам президента США, находится примерно на уровне 74–75 долларов за баррель и может вернуться к показателям четырёхмесячной давности.

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Ранее страны «Большой семёрки» (G7) договорились о введении новых ограничительных мер против России, которые затронут энергетический сектор. Лидеры государств приняли решение усилить давление через санкционный механизм, сделав акцент на нефтяной и газовой отрасли.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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