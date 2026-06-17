«Наносят ущерб странам»: Болгария заблокировала часть 21-го пакета санкций ЕС против России

Болгария выразила несогласие с рядом положений готовящегося 21-го пакета антироссийских санкций. Свою позицию на брифинге обозначила глава министерства иностранных дел республики Велислава Петрова-Чамова.

Ранее о наличии разногласий без указания деталей сообщало издание Politico со ссылкой на двух дипломатов. Позднее радиостанция BNR предположила, что возражения Софии могут быть продиктованы планами Евросоюза включить в санкционный перечень Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Теперь болгарский министр лично разъяснила суть претензий.

«Наша позиция предельно ясна: мы не поддерживаем санкции, которые не только наносят экономический ущерб государству, которое ведёт войну, но и в гораздо большей степени наносят ущерб странам-членам. Мы не поддерживаем инициативы санкций, которые связаны с энергетикой, нам необходимо обеспечить энергетическую стабильность страны», — отметила она.

Отдельно министр остановилась на так называемых символических санкциях. По её оценке, включение в чёрный список Патриарха Кирилла не несёт абсолютно никакого экономического эффекта и к тому же может оказаться контрпродуктивным. Подобный шаг, убеждена она, лишь питает антиевропейскую пропаганду и порождает заявления о вмешательстве Брюсселя в церковные отношения.

Напомним, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл может попасть в новый персональный санкционный список Евросоюза. Речь идёт о 21-м пакете ограничительных мер против России, представленном главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. По данным телеканала, имя предстоятеля Русской православной церкви фигурирует среди множества других в последнем предложении Брюсселя.