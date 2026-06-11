Евросоюз разработал 21-й пакет ограничительных мер против Москвы. В чёрный список предлагают внести около 90 российских банков, новые предприятия, танкеры и энергетические объекты.

Политолог Спартак Барановский в беседе с РИА «ФедералПресс» отметил: Брюссель по-прежнему избегает полного запрета на экспорт российской нефти. Сказывается нестабильность в районе Ормузского пролива и риски для глобального рынка.

Внутри Евросоюза всё чаще признают временный характер санкционной политики. Премьер Венгрии заявил, что после завершения конфликта Европа вернётся к закупкам энергоресурсов у России — замещение подрывает конкурентоспособность. Особое обсуждение вызывает возможное включение патриарха Кирилла в санкционные списки.

«Евросоюз выходит на крайне опасную территорию, смешивая религию и политическое противостояние», — подчеркнул аналитик.

Такие шаги могут дать противоположный эффект, дополнительно консолидируя российское общество вокруг духовных институтов. В Москве уже пообещали «действенные и жёсткие» ответные меры.

Напомним, ранее Урсула фон дер Ляйен представила 21-й пакет ограничений против России, который впервые ударил по рыбной отрасли. Попутно Брюссель расширил чёрный список «теневого флота» ещё на 30 судов, а также решил закрыть въезд в Евросоюз для бывших российских комбатантов. Основной упор, по словам главы Еврокомиссии, сделан на энергетику, финансы, криптовалюты и торговлю, но теперь к ним добавилось и рыболовство.