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Регион
9 июня, 17:34

ЕК предложила ввести санкции против патриарха Кирилла

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Еврокомиссия предложила включить патриарха Московского и всея Руси Кирилла в новый список персональных санкций против России. Об этом сообщает Euronews со ссылкой на трёх дипломатов.

Речь идёт о 21-м пакете ограничительных мер ЕС, который во вторник представила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Патриарх Кирилл, глава русской православной церкви, находится среди множества имён, включённых в последнее предложение по санкциям ЕС против России», — говорится в публикации телеканала.

При этом решение пока не принято окончательно. Для утверждения санкций странам Евросоюза потребуется согласовать пакет. ЕС уже пытался ввести ограничения против патриарха Кирилла в 2022 году. Тогда инициативу заблокировала Венгрия.

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Ранее Life.ru писал, что 21-й пакет антироссийских санкций Евросоюза добрался до неожиданной сферы. Под ограничения впервые может попасть российское рыболовство, а также расширен список якобы «теневого флота» — ещё 30 судов.

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Полина Никифорова
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