В Нидерландах под санкционный досмотр попали десятки контейнеров в порту Роттердама. Местная таможня считает, что часть грузов якобы могли отправлять по схеме, позволяющей обходить ограничения Евросоюза против России, говорится в заявлении ведомства.

Одним досмотром дело не ограничилось. В рамках расследования задержали капитана контейнеровоза, который регулярно ходил по маршруту Роттердам — Санкт-Петербург. Суд постановил оставить его под арестом на две недели.

По версии следствия, судно могли использовать для перевозки товаров, попадающих под санкционный запрет. Проверки прошли не только на борту корабля, но и в компаниях Амстердама и Роттердама, связанных с этими поставками. Во время операции таможенники нашли автозапчасти, моторные масла, системы фильтрации воздуха и другие грузы. Нидерландские власти утверждают, что транзит такой продукции через территорию России запрещён правилами ЕС.

Отдельный интерес у следствия вызвали товары, которые формально шли через Россию дальше — в третьи страны. В Европе всерьёз опасаются, что часть таких партий якобы может не покинуть российскую территорию. Среди наиболее чувствительных категорий называют авиационные комплектующие, промышленную технику и высокотехнологичное оборудование.

В таможенной службе Нидерландов отметили, что почти все выявленные грузы — 92% — пришли в страну из других государств Евросоюза. Поэтому расследование ведётся не только на национальном уровне: к нему подключили таможенные органы стран ЕС и Европол. Кроме таможни, в деле участвуют прокуратура Нидерландов, налоговая служба, Управление по безопасности пищевых продуктов и потребительских товаров, а также портовая полиция Роттердама.

Между тем, сегодня стало известно, что 21-й пакет санкций ЕС впервые может затронуть и российское рыболовство. Кроме того, Брюссель собирается расширить список так называемого «теневого флота» ещё на 30 судов, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Вот только санкционная арифметика у Европы снова выходит с сюрпризом: на Западе уже признают, что Россия после 2022 года стала только сильнее. Еврокомиссар по обороне заявил, что у Москвы теперь закалённая боями армия и мощная военная экономика, способная обойти европейскую оборонную промышленность.