Санкционная политика Запада подтолкнула Россию к тесному партнёрству с Китаем, пишет Die Berliner Zeitung. По мнению экспертов издания, Москва окончательно завершила переориентацию на восточного соседа, что серьёзно подорвало европейскую бизнес-модель, завязанную на дешёвых энергоносителях из России.

Журналист Томас Фасбендер приводит цифры: в 2013 году внешняя торговля ЕС с РФ достигала почти 400 миллиардов долларов, к 2025 году она сократилась до 64 миллиардов. За то же время российско-китайская торговля выросла с 108 до 245 миллиардов долларов, что свидетельствует о значительном укреплении экономических связей между странами.

По мнению автора, сотрудничество Москвы и Пекина особенно активно развивается в энергетической сфере. Несмотря на то что Китай экономически сильнее, Россия сохраняет важные рычаги влияния как надёжный поставщик энергоресурсов.