Путин назвал успешными и плодотворными переговоры с Си Цзиньпином в Пекине

Российско-китайские переговоры в Пекине получились успешными и плодотворными, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совместного чаепития с председателе КНР Си Цзиньпином. Глава государства поблагодарил коллегу за приглашение.

«Вы сказали, что работы было много сегодня, и действительно, я сейчас вспоминаю, ну, по каждому вопросу, это же каждый шаг конкретная работа. Согласен с оценкой, это была успешная, плодотворная, очень насыщенная работа», — сказал российский лидер.

Президент России отметил, что есть основания для благодарностей обеих команд, которые на протяжении всего дня напряжённо работали над организацией встречи. В целом, Москва и Пекин не только «зафиксировали всё, что было сделано за последние годы», но и наметили перспективы.

Напомним, после официальной части Владимир Путин и Си Цзиньпин начали традиционное чаепитие. Разговор носил неформальный характер, а потому и воспринимается Москвой важнее, чем протокольная часть.