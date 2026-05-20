Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 мая, 12:44

Путин и Си Цзиньпин начали неформальное общение за чаем в Пекине

Си Цзиньпин и Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Си Цзиньпин и Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин начали неформальное общение в Доме народных собраний в Пекине, политиков ждёт чаепитие. Однако именно в такой расслабленной атмосфере зачастую решаются многие важные вопросы. Мероприятие никак не ограничено по времени, рассказали в пресс-службе Кремля.

За стол к политикам приглашён очень небольшой круг доверенных лиц — по четыре с каждой стороны. В Кремле отметили, что очень ценят именно такой формат общения, когда речь идёт о переговорах с китайской стороной.

Утка по-пекински, лапша по-фучжоуски: Раскрыто меню на торжественном приёме в честь визита Путина в Китай
Утка по-пекински, лапша по-фучжоуски: Раскрыто меню на торжественном приёме в честь визита Путина в Китай

Как сообщалось, российскую сторону, помимо президента, представят на чаепитии глава МИД Сергей Лавров, замглавы Администрации Президента Максим Орешкин и посол РФ в КНР Игорь Моргулов. Неформальная встреча проходит в Доме народных собраний в формате «4+4». Как рассказали в Институте востоковедения РАН, чаепитие в Китае — это высокоранговое культурное развлечение.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Китай
  • Визит Путина в Китай
  • Путин
  • Си Цзиньпин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar