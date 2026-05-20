Путин и Си Цзиньпин начали неформальное общение за чаем в Пекине

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин начали неформальное общение в Доме народных собраний в Пекине, политиков ждёт чаепитие. Однако именно в такой расслабленной атмосфере зачастую решаются многие важные вопросы. Мероприятие никак не ограничено по времени, рассказали в пресс-службе Кремля.

За стол к политикам приглашён очень небольшой круг доверенных лиц — по четыре с каждой стороны. В Кремле отметили, что очень ценят именно такой формат общения, когда речь идёт о переговорах с китайской стороной.

Как сообщалось, российскую сторону, помимо президента, представят на чаепитии глава МИД Сергей Лавров, замглавы Администрации Президента Максим Орешкин и посол РФ в КНР Игорь Моргулов. Неформальная встреча проходит в Доме народных собраний в формате «4+4». Как рассказали в Институте востоковедения РАН, чаепитие в Китае — это высокоранговое культурное развлечение.