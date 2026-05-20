«Высокоранговое развлечение»: Китаист объяснил, зачем Си позвал Путина на чайную церемонию

Чайная церемония, устроенная для президента РФ Владимира Путина в Пекине, не была особым политическим сигналом или секретным форматом переговоров. Об этом Life.ru заявил старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, китаист Сергей Дмитриев.

По его словам, важные переговоры в Китае могут проходить в любой обстановке — «и за мясом, и за водкой». А сама чайная церемония — лишь один из вариантов культурного приёма.

«Это довольно высокоранговое культурное развлечение. Множество молодых китайцев никогда не были на чайной церемонии», — отметил Дмитриев.

Китаист пояснил, что в повседневной жизни большинство жителей Китая пьют чай максимально просто — из бутылок, термосов или стаканов. Настоящие церемонии остаются скорее частью культурной элиты и туристического образа страны. По мнению эксперта, приглашение Путина на такую встречу — это жест уважения и элемент национального колорита. Он сравнил ситуацию с приёмами иностранных гостей в России, где могут подавать блины с чёрной икрой как символ местной традиции.

Дмитриев также подчеркнул, что сама церемония не была важнее обычного ужина или официального обеда. Ключевое значение имели переговоры лидеров, а не формат подачи чая.

Вот как, когда Путин кого-то принимал, и мы подавали блины с чёрной икрой. Это всем известно, что часть китайской культуры, поэтому это организовано. Я думаю, что это не более важно, чем обед или ужин, где его кормили любимой свининой Мао Цзэдуна и так далее. Старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, китаист Сергей Дмитриев

Напомним, в ходе официального визита Владимира Путина в Китай состоится чаепитие с председателем КНР Си Цзиньпином. Российскую сторону, помимо президента, представят глава МИД Сергей Лавров, замглавы Администрации Президента Максим Орешкин и посол РФ в КНР Игорь Моргулов. Неформальная встреча пройдёт в Доме народных собраний в формате «4+4».