В формате «4+4»: Стало известно, кого Путин возьмёт на чаепитие с Си Цзиньпином

Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что вместе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, замглавы администрации президента Максимом Орешкиным и послом России в КНР Игорем Моргуловым сопроводит Владимира Путина на чаепитии с председателем КНР Си Цзиньпином. Мероприятие пройдёт в рамках официального визита российского лидера в Китай.

«С нашей стороны я знаю, кто принимает участие. Лавров, Ушаков, Орешкин и посол Моргулов», — цитирует Ушакова Первый канал.

По его словам, переговоры лидеров двух стран проходят очень позитивно. Неформальная встреча пройдёт в Доме народных собраний в формате «4+4». Помощник президента подчеркнул, что это самое важное мероприятие визита, поскольку именно в такой доверительной обстановке за чаем обсуждаются наиболее чувствительные вопросы. Встреча никак не регламентирована по времени, и в Кремле заинтересованы в том, чтобы чаепитие продолжалось как можно дольше.

В ходе визита Владимира Путина в Пекин Россия и Китай подписали около сорока документов, сообщил российский президент на церемонии в Доме народных собраний. По его словам, был заключён солидный пакет межведомственных, межправительственных и корпоративных документов (в общей сложности порядка 40), половина из которых была подписана в присутствии лидеров двух стран, а остальные — в ходе переговоров делегаций в расширенном составе.