Делегации РФ и КНР подписали 20 документов в присутствии Путина и Си Цзиньпина
Владимир Путин и Си Цзиньпин. Обложка © Life.ru
Россия и Китай подписали около сорока документов в ходе визита российского президента Владимира Путина в Пекин. Такие данные привёл сам российский лидер во время церемонии заключения соглашений и деклараций в Доме народных собраний в китайской столице.
«Заключён и весьма солидный пакет межведомственных, межправительственных и корпоративных документов, в общей сложности порядка 40. Часть из них была подписана здесь», — отметил Путин.
При этом половина документов была подписана в присутствии лидеров двух стран, остальные — в ходе переговоров делегаций в расширенном составе.
Напомним, Путин и Си Цзиньпин торжественно открыли Годы российско-китайского сотрудничества в области образования. Они пройдут в 2026–2027 годах. Кроме того, среди основных подписанных документов — совместное заявление о развитии стратегического партнёрства и углублении двусторонних отношений, а также декларация о формировании многополярного мироустройства и новых принципов международных отношений. И, наконец, Россия и Китай согласовали ключевые параметры газопровода «Сила Сибири 2».
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.