Делегации РФ и КНР подписали 20 документов в присутствии Путина и Си Цзиньпина

Россия и Китай подписали около сорока документов в ходе визита российского президента Владимира Путина в Пекин. Такие данные привёл сам российский лидер во время церемонии заключения соглашений и деклараций в Доме народных собраний в китайской столице.

«Заключён и весьма солидный пакет межведомственных, межправительственных и корпоративных документов, в общей сложности порядка 40. Часть из них была подписана здесь», — отметил Путин.

При этом половина документов была подписана в присутствии лидеров двух стран, остальные — в ходе переговоров делегаций в расширенном составе.