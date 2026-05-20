20 мая, 08:46

Путин и Си открыли годы сотрудничества в образовании

Владимир Путин и Си Цзиньпин торжественно открыли Годы российско-китайского сотрудничества в области образования. Они пройдут в 2026–2027 годах. Во время церемонии Путин обратился к молодым людям, которые участвуют в образовательных и научных обменах между Россией и Китаем.

«Хотел бы обратиться к молодым людям, всем тем, кто участвует в российско-китайских образовательных и научных обменах и искренне пожелать каждому из вас найти призвание по душе реализоваться, полностью отдавая себя своему делу и добиваясь высоких результатов на избранном вами пути», — сказал он.

Президент отметил, что именно молодому поколению со временем предстоит сохранять и развивать традиции партнёрства двух стран.

«Со временем вы примете на себя ответственность за сохранение и приумножение добрых традиций и партнёрства России и Китая», — подчеркнул Путин.

Он выразил уверенность, что участники образовательных и научных программ смогут справиться даже с самыми амбициозными задачами. По словам Путина, перспективы российско-китайского сотрудничества «поистине безграничны».

Образовательное сотрудничество России и Китая уже давно не ограничивается студенческими обменами. Сейчас оно включает совместные программы вузов, научные проекты, подготовку специалистов, языковые курсы и академическую мобильность. В российских университетах, по данным «Синьхуа», обучаются более 60 тысяч студентов из Китая, а около 20 тысяч россиян учатся в китайских вузах.

Отдельные Годы сотрудничества в области образования решили провести именно для того, чтобы усилить эту связку. Владимир Путин подписал распоряжение о проведении таких годов в 2026–2027 годах 2 февраля 2026 года. В документе указано, что цель инициативы — дальнейшее развитие отношений и расширение двусторонних связей в сфере образования.

На практике это может означать запуск новых совместных образовательных программ, расширение обменов между университетами и развитие научно-технических проектов. Ректор МГУ Виктор Садовничий ранее говорил, что перекрёстные годы должны стать стимулом для уже действующих проектов и создания новых программ между вузами двух стран

Марина Фещенко
