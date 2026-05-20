20 мая, 07:44

Россия и Китай согласовали ключевые параметры газопровода «Сила Сибири 2»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexander Gafarro

Россия и Китай достигли договорённости по ключевым аспектам проекта «Сила Сибири 2» в рамках официального визита президента Владимира Путина в Пекин. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, стороны согласовали основные параметры строительства газопровода, включая маршрут и организацию работ. Он добавил, что точные сроки реализации проекта пока не определены, поскольку эта информация составляет коммерческую тайну, однако «значительный прогресс» уже фиксируется.

«Какие-то детали ещё остаются на стадии согласования, но общее понимание уже есть», — отметил Песков.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова обеспечить бесперебойные поставки нефти и газа на быстрорастущий китайский рынок. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, лидеры России и КНР уже согласовали ряд проектов в энергетике.

Владимир Озеров
