Путин обещал Китаю продолжать бесперебойные поставки нефти и газа

Путин: Россия готова продолжать бесперебойные поставки нефти и газа в КНР
Россия готова и дальше продолжать бесперебойные поставки нефти и газа в КНР, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам российско-китайских переговоров.
Он подчеркнул, что страны активно сотрудничают в области энергетики, и Россия является одним из крупнейших экспортёров нефти, природного газа, включая сжиженный, и угля в Китай.
«Мы, конечно, готовы и далее надежно обеспечивать бесперебойные поставки всех этих видов топлива на быстрорастущий китайский рынок», — подчеркнул Путин.
Также по итогам визита в Пекин российский лидер подчерукнул, что еперь российско-китайская торговля защищена от внешнего влияния и проблем на мировых рынках, всё благоадря переводу расчётов в национальные валюты — рубль и юань.
