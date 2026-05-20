Путин обещал Китаю продолжать бесперебойные поставки нефти и газа

Россия готова и дальше продолжать бесперебойные поставки нефти и газа в КНР, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам российско-китайских переговоров.





Он подчеркнул, что страны активно сотрудничают в области энергетики, и Россия является одним из крупнейших экспортёров нефти, природного газа, включая сжиженный, и угля в Китай.

«Мы, конечно, готовы и далее надежно обеспечивать бесперебойные поставки всех этих видов топлива на быстрорастущий китайский рынок», — подчеркнул Путин.

Также по итогам визита в Пекин российский лидер подчерукнул, что еперь российско-китайская торговля защищена от внешнего влияния и проблем на мировых рынках, всё благоадря переводу расчётов в национальные валюты — рубль и юань.