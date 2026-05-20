Путин: Торговля России и Китая надёжно защищена от внешнего влияния

Перевод расчётов между РФ и КНР в национальные валюты имел серьёзное значение — теперь российско-китайская торговля защищена от внешнего влияния и проблем на мировых рынках. Об этом заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров в Пекине.

"По сути у нас выстроена устойчивая система взаимной торговли, которая защищена от внешнего влияния и негативных тенденций на глобальных рынках», — заключил Путин.

В видеообращении, записанном перед официальным визитом в КНР, президент уже сообщал, что товарооборот между РФ и КНР превысил $200 млрд.