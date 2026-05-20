Си Цзиньпин завуалированно раскритиковал Трампа во время встречи с Путиным

Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с Владимиром Путиным в Пекине заявил, что Россия и Китай должны вместе выступать против односторонних действий и гегемонии в мировой политике. Западные СМИ увидели в этих словах завуалированную критику США и политики Дональда Трампа.

Financial Times пишет, что Си на саммите с Путиным предупреждал о риске возвращения к «закону джунглей» и критиковал односторонность и гегемонизм. Си заявил, что Россия и Китай как крупные мировые державы должны работать над более справедливой системой глобального управления.

Встреча прошла 20 мая в Пекине в рамках официального визита Путина в Китай. AP отмечает, что переговоры состоялись всего через несколько дней после визита Трампа в КНР, что подчеркнуло растущую роль Пекина как крупного международного игрока. Си говорил, что международная ситуация сейчас меняется и становится всё более турбулентной. В этой логике Москва и Пекин снова представили своё партнёрство как противовес одностороннему давлению и попыткам диктовать правила другим странам.

Путин, в свою очередь, назвал взаимодействие России и Китая одним из факторов стабильности на международной арене. По данным AP, во время визита стороны также обсуждали энергетику, безопасность и дальнейшее развитие двусторонних связей.