20 мая, 11:53

Утка по-пекински, лапша по-фучжоуски: Раскрыто меню на торжественном приёме в честь визита Путина в Китай

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hlphoto

Гостей торжественного приёма по случаю визита президента России Владимира Путина в Китай угощали традиционной уткой по-пекински и лапшой по-фучжоуски.

Также в меню были: бульон с креветками, говядина в бобовом соусе, групер с креветочным бульоном, вяленый окорок «Цзиньхуа» с овощами, филе групера с маракуйей. Из десертов подавали тыквенную слойку, шоколадный брауни, фрукты и мороженое.

В рамках мероприятия оркестр исполнил мелодии Пекинской оперы, «Половецкие пляски» и другие русские и китайские композиции.

«Высокоранговое развлечение»: Китаист объяснил, зачем Си позвал Путина на чайную церемонию

Официальные переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине состоялись 20 мая. Встреча на высшем уровне продлилась почти три часа. После этого главы государств подписали целый чемодан (без преувеличения) документов и сделали заявления для прессы. Однако ключевым событием визита Путина в Пекин стало чаепитие с китайским коллегой. Ранее в Кремле заявляли, что именно этот формат считается наиболее значимым для обсуждения ключевых тем — за закрытыми дверями и в дружеской обстановке. Также лидеры посетили выставку, а затем Си Цзиньпин дал приём в честь высокого гостя.

Александра Вишнякова
