Утка по-пекински, лапша по-фучжоуски: Раскрыто меню на торжественном приёме в честь визита Путина в Китай

Также в меню были: бульон с креветками, говядина в бобовом соусе, групер с креветочным бульоном, вяленый окорок «Цзиньхуа» с овощами, филе групера с маракуйей. Из десертов подавали тыквенную слойку, шоколадный брауни, фрукты и мороженое.

Официальные переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине состоялись 20 мая. Встреча на высшем уровне продлилась почти три часа. После этого главы государств подписали целый чемодан (без преувеличения) документов и сделали заявления для прессы. Однако ключевым событием визита Путина в Пекин стало чаепитие с китайским коллегой. Ранее в Кремле заявляли, что именно этот формат считается наиболее значимым для обсуждения ключевых тем — за закрытыми дверями и в дружеской обстановке. Также лидеры посетили выставку, а затем Си Цзиньпин дал приём в честь высокого гостя.