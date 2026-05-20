Си Цзиньпин дал торжественный приём в Пекине в честь визита Путина

В Пекине начался торжественный приём по случаю визита президента России Владимира Путина. Его дал председатель КНР Си Цзиньпин.

Протокольные переговоры между сторонами уже завершились, лидеры выступили с заявлениями по их итогам. После этого состоялся торжественный приём. Согласно дипломатической практике, такие мероприятия не являются обязательными в случае официального (в отличие от государственного) визита, поэтому их проведение — знак особого уважения.

После приёма руководители России и Китая пообщаются в неформальной обстановке за чаем. Эта часть визита считается важнейшей по своему содержанию.