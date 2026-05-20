«Силы не найдётся»: Путину и Си Цзиньпину передали послание бравшего Берлин ветерана

На встрече в Пекине президенту России Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпиню передали слова 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны Евгения Знаменского, который в мае 1945 года брал Берлин и расписался на стене Рейхстага. Китайский лидер общался с героем на параде Победы в Москве в 2025 году.

«Знайте, дорогие мои, что, если вы будете вместе, если Россия и Китай будут вместе, не найдётся ни одной силы на планете, которая развяжет третью мировую войну», — говорится в обращении ветерана.

Си Цзиньпин в ответ пожелал Евгению Знаменскому крепкого здоровья и долголетия. 13 августа ветерану ВОВ исполнится 101 год. Во время начала ВОВ он был школьником, но сбежал на фронт. С боями солдат дошёл до Берлина и написал на здании Рейхстага: «Знаменский, Серпухов». Закончил войну герой в звании старшего сержанта артразведки. За время ВОВ он получил две медали «За отвагу», «За оборону Москвы», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией» и Орден Отечественной войны II степени.

Кроме того, в рамках визита в Китай Путин и Си Цзиньпин посетили фотовыставку о российско-китайских отношениях. Экспозиция под названием «Нерушимая дружба великих народов, стратегическое партнёрство великих держав» размещена в зале «Времена года» Дома народных собраний.