Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 мая, 12:48

«Силы не найдётся»: Путину и Си Цзиньпину передали послание бравшего Берлин ветерана

Путину и Си Цзиньпину передали слова ветерана ВОВ о мире и дружбе с Китаем

Обложка © VK / Проект «История от первого лица»

Обложка © VK / Проект «История от первого лица»

На встрече в Пекине президенту России Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпиню передали слова 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны Евгения Знаменского, который в мае 1945 года брал Берлин и расписался на стене Рейхстага. Китайский лидер общался с героем на параде Победы в Москве в 2025 году.

«Знайте, дорогие мои, что, если вы будете вместе, если Россия и Китай будут вместе, не найдётся ни одной силы на планете, которая развяжет третью мировую войну», — говорится в обращении ветерана.

Си Цзиньпин в ответ пожелал Евгению Знаменскому крепкого здоровья и долголетия. 13 августа ветерану ВОВ исполнится 101 год. Во время начала ВОВ он был школьником, но сбежал на фронт. С боями солдат дошёл до Берлина и написал на здании Рейхстага: «Знаменский, Серпухов». Закончил войну герой в звании старшего сержанта артразведки. За время ВОВ он получил две медали «За отвагу», «За оборону Москвы», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией» и Орден Отечественной войны II степени.

Утка по-пекински, лапша по-фучжоуски: Раскрыто меню на торжественном приёме в честь визита Путина в Китай
Утка по-пекински, лапша по-фучжоуски: Раскрыто меню на торжественном приёме в честь визита Путина в Китай

Кроме того, в рамках визита в Китай Путин и Си Цзиньпин посетили фотовыставку о российско-китайских отношениях. Экспозиция под названием «Нерушимая дружба великих народов, стратегическое партнёрство великих держав» размещена в зале «Времена года» Дома народных собраний.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Путин
  • Визит Путина в Китай
  • Китай
  • Си Цзиньпин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar