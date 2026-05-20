Путин и Си Цзиньпинь посетили фотовыставку «Нерушимая дружба великих народов»

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпинь посетили фотовыставку о российско-китайских отношениях, подготовленную информагентствами ТАСС и «Синьхуа». Экспозиция «Нерушимая дружба великих народов, стратегическое партнёрство великих держав» развёрнута в зале «Времена года» Дома народных собраний.

Путина сопровождали глава МИД Сергей Лавров, пресс-секретарь Дмитрий Песков и помощник по международным делам Юрий Ушаков. Экскурсию лидерами провели гендиректор ТАСС Андрей Кондрашов и его коллега из «Синьхуа» Фу Хуа.

Основу экспозиции составляют кадры, сделанные на саммитах G20, БРИКС, ШОС, форуме «Один пояс — один путь», торжествах по случаю годовщин Победы, церемониях открытия промышленных и транспортных объектов, а также культурных и спортивных событиях.

На выставке представили 26 фотографий, сделанных фотокорреспондентами двух агентств. Снимки показывают тесные контакты и дружбу Путина и Си Цзиньпина, а также укрепление добрососедства и сотрудничества между странами. Фотографии также подчёркивают ответственную роль России и Китая как великих держав в поддержании международной справедливости и глобальной стабильности.

Официальные переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине завершились, они прошли в Доме народных собраний в рамках официального визита российского лидера в Китай. Встреча на высшем уровне продлилась почти три часа.

После этого главы государств подписали целый чемодан (без преувеличения) документов и сделали заявления для прессы. Однако ключевым событием визита Путина в Пекин станет чаепитие с китайским коллегой. Ранее в Кремле заявляли, что именно этот формат считается наиболее значимым для обсуждения ключевых тем — за закрытыми дверями и в дружеской обстановке.