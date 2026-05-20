Путин: Переговоры с Си Цзиньпином прошли тепло и по-товарищески

Переговоры в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином состоялись в тёплой и товарищеской атмосфере. Такими впечатлениями о деловой встрече в китайской столице поделился президент РФ Владимир Путин.

«Что касается сегодняшних переговоров, то они прошли в традиционно тёплой, товарищеской и конструктивной атмосфере. Обстоятельно обсуждены все ключевые направления двустороннего взаимодействия», — отметил российский лидер.

Путин добавил, что по итогам обсуждений намечены ключевые направления дальнейшего сотрудничества, а также стороны заключили большой пакет соглашений — в общей сложности их насчитывается порядка сорока.