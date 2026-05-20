20 мая, 07:40

Путин: Переговоры с Си Цзиньпином прошли тепло и по-товарищески

Переговоры в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином состоялись в тёплой и товарищеской атмосфере. Такими впечатлениями о деловой встрече в китайской столице поделился президент РФ Владимир Путин.

«Что касается сегодняшних переговоров, то они прошли в традиционно тёплой, товарищеской и конструктивной атмосфере. Обстоятельно обсуждены все ключевые направления двустороннего взаимодействия», — отметил российский лидер.

Путин добавил, что по итогам обсуждений намечены ключевые направления дальнейшего сотрудничества, а также стороны заключили большой пакет соглашений — в общей сложности их насчитывается порядка сорока.

Путин: Торговля России и Китая надёжно защищена от внешнего влияния

Напомним, переговоры российского президента Владимира Путина с китайским председателем Си Цзиньпином 20 мая продлились более трёх часов. Лидеры двух стран уже продлили безвизовый режим и Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, а также подписали Декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа. Есть важные договорённости, о которых Ушаков решил не распространяться.

Татьяна Миссуми
