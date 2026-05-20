Снял пиджак и почувствовал себя как дома: Видео с Путиным стало вирусным в Китае

Видео с участием президента России Владимир Путин стало вирусным в китайских социальных сетях после его приезда в КНР. Поводом для обсуждений стал эпизод в аэропорту, где российский лидер перед посадкой в автомобиль спокойно снял пиджак. Об этом сообщает портал Global Times.

В китайском интернете ролик быстро разошёлся с хештегом «чувствует себя как дома». Пользователи начали активно публиковать и обсуждать кадры, а местные СМИ подключились к интерпретации жеста.

Китайские издания отмечают, что в русской культуре снятие пиджака в определённой ситуации может восприниматься как переход к более неформальной и комфортной обстановке. На этом фоне поведение Путина многие трактовали как демонстрацию уверенности и раскованности.

СМИ сообщают, что в Китае подобные детали поведения политиков нередко воспринимаются как символические сигналы. Некоторые пользователи увидели в этом жесте отражение доверительных отношений между Москвой и Пекином.

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Китай с двухдневным визитом, в рамках которого Россия и КНР подписали совместную декларацию против гегемонии отдельных стран. Главы государств отметили: нынешний миропорядок претерпевает серьёзные трансформации. Всё более отчётливо он приобретает черты многополярности.