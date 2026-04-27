Еврокомиссар по обороне признал усиление России с 2022 года под санкциями
Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил, что пора признать усиление России после 2022 года. По его словам, у Москвы теперь закалённая боями армия, сильная военная экономика, готовая обойти европейскую оборонную промышленность.
«Россия сейчас намного сильнее, чем была в 2022 году», — подчеркнул Кубилюс во время конференции в поддержку Украины в Польше.
Ранее начальник отдела радиационно-химической безопасности Пентагона Эндрю Хагг в приватной беседе, попавшей на скрытую камеру, обвинил Украину в масштабном хищении американской помощи. Чиновник также считает, что руководству Киева безразлична судьба собственного населения – оно думает только о личном обогащении.
