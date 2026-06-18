«Уничтожат на месте»: Раскрыты ключевые пункты сделки США с Ираном по урану и проливу

Запасы обогащённого урана в Иране уничтожат на месте, а МАГАТЭ будет следить за этим. Об этом сообщил телеведущий Fox News со ссылкой на текст американо-иранского меморандума.

По его словам, Иран согласился уничтожить запасы урана под контролем МАГАТЭ. Также он заявил, что Ормузский пролив немедленно открывается — никаких атак и сборов. Блокаду постепенно снимают, Ирану снова разрешают продавать нефть.

«[Тегеран] согласился, по крайней мере, что их запасы обогащённого урана будут уничтожены на месте и что МАГАТЭ <…> будет осуществлять надзор». Пролив немедленно открывается, никаких атак, никаких сборов, и мы постепенно снимаем блокаду. Ирану снова разрешено продавать нефть», — сообщил ведущий.

Ранее Life.ru сообщал, что Дональд Трамп лично поставил подпись на копии соглашения с Ираном. Церемония прошла во время ужина с французским лидером Эмманюэлем Макроном в Версальском дворце. Снимок подписанного документа был незамедлительно отправлен в Иран. Также кадры получили страны, выступающие посредниками в переговорах.